​Глава Дагестана посетит Азербайджан

"У Дагестана и Азербайджана очень близкие и доверительные отношения". Об этом корреспонденту российского бюро Report заявил глава Республики Дагестан Владимир Васильев.

Говоря о новых проектах, связанных с Азербайджаном, Васильев отметил, что в 2020 году планируется запуск высокоскоростного поезда "Баку-Дербент-Махачкала":

"В этом году мы хотим запустить высокоскоростной поезд, похожий на поезд "Петербург-Хельсинки", чтобы можно было из Баку с упрощенными таможенными процедурами через Дербент приехать в Махачкалу и наоборот. Очень многие уже сейчас спрашивают, когда это можно будет сделать - съездить посмотреть Баку или, наоборот, Дербент. Очень надеемся, в этом году осуществить этот проект", - заявил глава Республики Дагестан.

Васильев рассказал, что в ближайшее время он также сам планирует посетить Баку: "Не буду пока говорить дату, но могу сказать, что мы очень серьезно готовимся к этой поездке".

Глава Дагестана также затронул тему экономики Азербайджана и Дагестана, отметив, что они схожи меж собой: "Мы очень похожи в экономике. Многие эксперты говорят даже, что мы прямые конкуренты. Но это не мешает нашему выстраиванию добрых отношений и там, где возникают вопросы, мы понимаем друг друга".