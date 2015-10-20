Глава ЦИК: На сегодня для вмешательства в дела других стран, зачастую используется не военная сила, а критика выборных процессов

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ "На сегодня для вмешательства в дела других стран, зачастую используется вовсе не военная сила, а пятая колонна и критика выборных процессов". Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов, выступая на встрече с представителями молодежных организаций страны.

По его словам, определенные силы пытаются использовать недовольство электората. "Мы должны быть бдительными и не позволять определенным лицам внутри страны попадать под внешнее влияние и становиться инструментами продвижения интересов зарубежных кругов", - отметил Панахов.

По его словам, молодое поколение азербайджанцев, направляющихся на обучение за рубеж также должны быть бдительными. "Суверенитет и будущее страны во многом зависят от формирования новых поколений. Внешние силы часто пытаются использовать трудные периоды в истории стран, и оказать воздействие на молодое поколения, вмешиваясь тем самым во внутренние дела страны", - подчеркнул глава ЦИК.

"Выборы – важное событие в жизни каждой страны, - отметил М. Панахов. - Отрадно, что на сегодня важную часть избирателей страны составляет молодежь, которая выросла в современном Азербайджане", - отметил глава ЦИК. Он призвал молодежь к активности на предстоящих выборах в Милли Меджлис.

По словам М. Панахова, в Азербайджане в этом году впервые право голоса получат 63 555 избирателей, а 257 гражданам в день голосования исполнится 18 лет и они также получат возможность принять участие в выборах.