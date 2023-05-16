Глава ЦАМО: В период председательства Азербайджана в ДН начался процесс институционализации

В период председательства Азербайджана в Движении неприсоединения начался процесс институционализации.

В период председательства Азербайджана в Движении неприсоединения начался процесс институционализации.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев заявил на симпозиуме "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в меняющемся и сложном глобальном контексте".

"Азербайджан в период своего председательства в Движении неприсоединения выступил с рядом важных инициатив", - подчеркнул Шафиев.

По его словам, Азербайджан успешно председательствует в Движении неприсоединения:

"Руководство страны сделало ряд важных шагов в этом направлении. Во время председательства Азербайджана в Движении неприсоединения начался процесс институционализации. Все это еще раз доказывает, что Азербайджан выдвинул важные инициативы".

Председатель правления ЦАМО заявил, что в Европе сложилось негативное мнение о Движении неприсоединения:

"Для этого тоже есть определенные причины. Одним из основных принципов Движения неприсоединения является то, что страны-члены не присоединяются к какому-либо военному блоку. Одним из основных направлений деятельности организации является поддержка деятельности международных организаций и ООН, территориальной целостности стран. Мы на практике наблюдали в Совете Безопасности ООН определенные попытки со стороны Франции против Азербайджана. Именно члены Движения неприсоединения предотвратили это. Считаю, что мы должны вести активную работу в рамках этой организации".