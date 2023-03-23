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Глава Минэкологии Азербайджана встретился с руководителем ФАО

Глава Минэкологии Азербайджана встретился с руководителем ФАО В рамках Водной конференции ООН, проходящей в Нью-Йорке, состоялась двусторонняя встреча между министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым и генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Ц
Внешняя политика
23 марта 2023 г. 18:24
Глава Минэкологии Азербайджана встретился с руководителем ФАО

В рамках Водной конференции ООН, проходящей в Нью-Йорке, состоялась двусторонняя встреча между министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым и генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюем.

Как передает американское бюро Report, на встрече обсуждались вопросы защиты лесов, биологического разнообразия, эффективного управления водными ресурсами, а также деятельность Азербайджана в этом контексте.

Отметим, что азербайджанская делегация принимает участие в Водной конференции ООН в Нью-Йорке 22-24 марта 2023 года. В рамках мероприятия состоится специальная сессия, посвященная опыту Азербайджана в этой сфере.

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Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev FAO-nun Baş direktoru ilə görüşüb

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