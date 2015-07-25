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    ​Глава азербайджанского государства направил поздравительные письма президентам двух стран

    От своего имени и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и Ваш народ

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Мальдивской Республики Абдулле Ямину Абдулу Гайюму.

    Как сообщает Report, в письме говорится: "От своего имени и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Мальдивской Республики – Днем независимости.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному мальдивскому народу – процветания и благополучия".

    Президент Ильхам Алиев также направил поздравительное письмо президенту Республики Либерия госпоже Элен Джонсон-Серлиф.

    В тексте письма говорится:

    "Уважаемая госпожа президент,

    От своего имени и от имени азербайджанского народа поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Либерия – Днем независимости.

    В этот знаменательный день передаю Вам самые добрые пожелания, желаю Вашему дружественному народу процветания и благополучия".

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