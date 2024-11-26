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Глава Альянса цивилизаций ООН высоко оценил организацию COP29 Азербайджаном

Глава Альянса цивилизаций ООН высоко оценил организацию COP29 Азербайджаном Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос высоко оценил организацию климатической конференции COP29 под председательством Азербайджана.
Внешняя политика
26 ноября 2024 г. 11:39
Глава Альянса цивилизаций ООН высоко оценил организацию COP29 Азербайджаном

Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос высоко оценил организацию климатической конференции COP29 под председательством Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом Моратинос сказал на встрече с председателем Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхулисламом Аллахшукюром Пашазаде на полях 10-го форума Альянса в португальском Кашкайше.

Моратинос поздравил Пашазаде с успешным проведением Глобального саммита религиозных лидеров в рамках COP29. По его словам, участники и делегации отметили высокую организацию и выразили удовлетворение своим участием в данном саммите. Он также подчеркнул важность визита религиозных лидеров в Карабах.

"Несмотря на различные мнения, COP29 под председательством Азербайджана прошла на высоком уровне", - подчеркнул Моратинос.

Верховный представитель также высоко оценил участие Пашазаде в 10-м форуме Альянса цивилизаций. Пашазаде в свою очередь выразил благодарность за приглашение на мероприятие мирового масштаба и сделал ряд предложений.

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Версия на английском языке Moratinos: Despite various opinions, Azerbaijan's hosting of COP29 was at high level
Версия на азербайджанском языке Moratinos: Müxtəlif fikirlərə rəğmən, Azərbaycanın COP29-a evsahibliyi yüksək səviyyədə baş tutdu

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