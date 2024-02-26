Генсек ВНСТ: Справедливость для Ходжалы - это девиз и Турции

"Справедливость для Ходжалы" - это девиз и Турции.

"Справедливость для Ходжалы" - это девиз и Турции.

Об этом Report заявил генеральный секретарь Великого Национального собрания Турции Талыб Узун.

Генеральный секретарь сказал, что он родом из Сарыгамышского района Турции, и в свое время его близкие родственники также подверглись геноциду со стороны армян:

"Во времена Османской империи в Карсе, Эрзуруме, Игдыре, Битлисе, Сарыгамыше и в других городах армянские боевики убили почти всех моих предков со стороны отца. Дед моего отца в то время находился в другом селе, и выжил только он. Поэтому на мероприятии, в ходе которого мы почтили память жертв Ходжалинского геноцида, я пережил очень эмоциональные моменты".

Талыб Узун подчеркнул, что состоявшееся сегодня в парламенте Турции мероприятие организовано по непосредственному поручению председателя ВНСТ Нумана Куртулмуша.