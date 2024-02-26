О нас

Генсек ВНСТ: Справедливость для Ходжалы - это девиз и Турции

Генсек ВНСТ: Справедливость для Ходжалы - это девиз и Турции "Справедливость для Ходжалы" - это девиз и Турции.
Внешняя политика
26 февраля 2024 г. 19:26
Генсек ВНСТ: Справедливость для Ходжалы - это девиз и Турции

"Справедливость для Ходжалы" - это девиз и Турции.

Об этом Report заявил генеральный секретарь Великого Национального собрания Турции Талыб Узун.

Генеральный секретарь сказал, что он родом из Сарыгамышского района Турции, и в свое время его близкие родственники также подверглись геноциду со стороны армян:

"Во времена Османской империи в Карсе, Эрзуруме, Игдыре, Битлисе, Сарыгамыше и в других городах армянские боевики убили почти всех моих предков со стороны отца. Дед моего отца в то время находился в другом селе, и выжил только он. Поэтому на мероприятии, в ходе которого мы почтили память жертв Ходжалинского геноцида, я пережил очень эмоциональные моменты".

Талыб Узун подчеркнул, что состоявшееся сегодня в парламенте Турции мероприятие организовано по непосредственному поручению председателя ВНСТ Нумана Куртулмуша.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке TBMM-in Baş katibi: "Xocalıya ədalət" Türkiyənin də şüarıdır"

Самое читаемое

В Азербайджане на праздник Рамазан пять дней подряд будут нерабочими
В Азербайджане на праздник Рамазан пять дней подряд будут нерабочими
24 февраля 2024 г. 14:59
Омбудсмен посетила город Ходжалы по случаю годовщины геноцида
Омбудсмен посетила город Ходжалы по случаю годовщины геноцида
24 февраля 2024 г. 14:50
Фитнес-тренер Кямиль Зейналлы задержан в России
ВидеоФитнес-тренер Кямиль Зейналлы задержан в России
21 февраля 2024 г. 02:18
Зеленский: Потери ВСУ в пять раз меньше российских
Зеленский: Потери ВСУ в пять раз меньше российских
23 февраля 2024 г. 04:56
Лига Европы: Карабах выигрывает Брагу и впервые в своей истории выходит в 1/8 финала
ФотоЛига Европы: "Карабах" выигрывает "Брагу" и впервые в своей истории выходит в 1/8 финала
23 февраля 2024 г. 00:24
В законопроект О правах ребенка включены механизмы наказания за неэтичное поведение школьников
В законопроект "О правах ребенка" включены механизмы наказания за неэтичное поведение школьников
20 февраля 2024 г. 12:28
У побережья Курильских островов произошло землетрясение
У побережья Курильских островов произошло землетрясение
23 февраля 2024 г. 04:11
В Азербайджане выпадет снег, дороги обледенеют
В Азербайджане выпадет снег, дороги обледенеют
25 февраля 2024 г. 12:08
В Баку возбуждено уголовное дело по факту издевательства над несовершеннолетней
В Баку возбуждено уголовное дело по факту издевательства над несовершеннолетней
20 февраля 2024 г. 11:49
В Азербайджане будет проводиться дистанционный мониторинг пациентов с помощью телемедицины
В Азербайджане будет проводиться дистанционный мониторинг пациентов с помощью телемедицины
20 февраля 2024 г. 13:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi