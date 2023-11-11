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Генсек ТЮРКСОЙ поздравил президента Азербайджана

Генсек ТЮРКСОЙ поздравил президента Азербайджана Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Внешняя политика
11 ноября 2023 г. 16:43
Генсек ТЮРКСОЙ поздравил президента Азербайджана

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Уважаемый господин Президент!

От имени Международной организации тюркской культуры – ТЮРКСОЙ и от себя лично передаю Вашему превосходительству и народу Азербайджана искренние поздравления и глубокое почтение по случаю 8 Ноября – Дня Победы. Освобождение оккупированных земель Азербайджана в результате 44-дневной Отечественной войны стало источником гордости и радости для всего тюркского мира. Флаг Азербайджана развевается в Карабахе после того, как был положен конец 30-летней оккупации. Встреча представителей тюркского мира в Шуше является свидетельством единства тюркских народов и значения, придаваемого этой великой Победе.

Верим, что под Вашим руководством народ Азербайджана, веками сообща борющийся со всеми трудностями, обретет светлое будущее, его солидарность станет еще крепче.

Еще раз поздравляю Ваше превосходительство с Днем Победы, с уважением чту память шехидов, отдавших жизнь за Родину, желаю здоровья гази.

Прошу принять мое глубочайшее почтение".

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Версия на азербайджанском языке TÜRKSOY-un Baş katibi İlham Əliyevi təbrik edib

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