Генсек ТЮРКСОЙ поздравил президента Азербайджана

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Уважаемый господин Президент!

От имени Международной организации тюркской культуры – ТЮРКСОЙ и от себя лично передаю Вашему превосходительству и народу Азербайджана искренние поздравления и глубокое почтение по случаю 8 Ноября – Дня Победы. Освобождение оккупированных земель Азербайджана в результате 44-дневной Отечественной войны стало источником гордости и радости для всего тюркского мира. Флаг Азербайджана развевается в Карабахе после того, как был положен конец 30-летней оккупации. Встреча представителей тюркского мира в Шуше является свидетельством единства тюркских народов и значения, придаваемого этой великой Победе.

Верим, что под Вашим руководством народ Азербайджана, веками сообща борющийся со всеми трудностями, обретет светлое будущее, его солидарность станет еще крепче.

Еще раз поздравляю Ваше превосходительство с Днем Победы, с уважением чту память шехидов, отдавших жизнь за Родину, желаю здоровья гази.

Прошу принять мое глубочайшее почтение".