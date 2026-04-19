Ильхам Алиев WUF13 Анталийский дипломатический форум Переговоры между США и Ираном
    Генсек ТюркПА выступил на Анталийском дипломатическом форуме

    19 апреля, 2026
    Генсек ТюркПА выступил на Анталийском дипломатическом форуме

    Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) Рамиль Гасан выступил на панели "Век языка и идентичности: от Бакинского тюркологического съезда к тюркской интеграции" в рамках 5-го Анталийского дипломатического форума.

    Как сообщает Report, генсек ТюркПА затронул тему исторического Первого тюркологического съезда, проведенного в 1926 году, особо подчеркнув его огромное влияние, сохраняющееся по сей день. Он отметил заложенные предыдущими поколениями основы стратегического сотрудничества и партнерства, их влияние на развитие тюркского языка и общего алфавита, а также значимость посланий единства и равенства.

    Кроме того, Р. Гасан сообщил, что эти процессы развития оказали влияние на исторические решения, принимаемые сегодня Организацией тюркских государств (ОТГ) и лидерами государств-членов. Он высоко оценил успешную организацию Тюркологической панели, посвященной 100-летию Первого тюркологического съезда, подчеркнув ее важное место в рамках упомянутых решений и вклад в путь, пройденный тюркским миром.

    Генеральный секретарь особо отметил сильную политическую волю лидеров тюркских государств. Он сообщил, что в результате решений, принятых на Габалинском саммите, проведенном по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева, 100-летие Первого тюркологического съезда сегодня отмечается на высоком уровне. Он обратил внимание на то, что тот исторический Съезд, проведенный в Баку и объединивший 131 участника, стал путем, формирующим общее настоящее, и отражает большую ответственность, возложенную на ТюркПА, ОТГ и другие братские организации.

    В панельных дискуссиях также приняли участие генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, президент Тюркской академии Шахин Мустафаев, президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова.

