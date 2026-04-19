Генсек ТюркПА выступил на Анталийском дипломатическом форуме

Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) Рамиль Гасан выступил на панели "Век языка и идентичности: от Бакинского тюркологического съезда к тюркской интеграции" в рамках 5-го Анталийского дипломатического форума.

Как сообщает Report, генсек ТюркПА затронул тему исторического Первого тюркологического съезда, проведенного в 1926 году, особо подчеркнув его огромное влияние, сохраняющееся по сей день. Он отметил заложенные предыдущими поколениями основы стратегического сотрудничества и партнерства, их влияние на развитие тюркского языка и общего алфавита, а также значимость посланий единства и равенства.

Кроме того, Р. Гасан сообщил, что эти процессы развития оказали влияние на исторические решения, принимаемые сегодня Организацией тюркских государств (ОТГ) и лидерами государств-членов. Он высоко оценил успешную организацию Тюркологической панели, посвященной 100-летию Первого тюркологического съезда, подчеркнув ее важное место в рамках упомянутых решений и вклад в путь, пройденный тюркским миром.

Генеральный секретарь особо отметил сильную политическую волю лидеров тюркских государств. Он сообщил, что в результате решений, принятых на Габалинском саммите, проведенном по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева, 100-летие Первого тюркологического съезда сегодня отмечается на высоком уровне. Он обратил внимание на то, что тот исторический Съезд, проведенный в Баку и объединивший 131 участника, стал путем, формирующим общее настоящее, и отражает большую ответственность, возложенную на ТюркПА, ОТГ и другие братские организации.

В панельных дискуссиях также приняли участие генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, президент Тюркской академии Шахин Мустафаев, президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова.