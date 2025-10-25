Генсек ТЮРКПА встретился с лидером МНР Девлетом Бахчели

Генеральный секретарь ТЮРКПА Рамиль Гасан провел встречу в Анкаре с депутатом парламента Турции, председателем Партии националистического движения (МНР) Девлетом Бахчели.

Как передает Report, во время беседы Рамиль Гасан проинформировал Бахчели о деятельности ТЮРКПА, текущих инициативах и мероприятиях, направленных на укрепление сотрудничества между парламентами стран-членов.

Девлет Бахчели, в свою очередь, выразил полную поддержку развитию институционального потенциала и деятельности ТЮРКПА, отметив важность укрепления единства тюркского мира.