Генсек ТЮРКПА встретился с лидером МНР Девлетом Бахчели
Внешняя политика
- 25 октября, 2025
- 11:50
Генеральный секретарь ТЮРКПА Рамиль Гасан провел встречу в Анкаре с депутатом парламента Турции, председателем Партии националистического движения (МНР) Девлетом Бахчели.
Как передает Report, во время беседы Рамиль Гасан проинформировал Бахчели о деятельности ТЮРКПА, текущих инициативах и мероприятиях, направленных на укрепление сотрудничества между парламентами стран-членов.
Девлет Бахчели, в свою очередь, выразил полную поддержку развитию институционального потенциала и деятельности ТЮРКПА, отметив важность укрепления единства тюркского мира.
