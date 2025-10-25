İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    TÜRKPA Baş katibi Dövlət Baxçalı ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 25 oktyabr, 2025
    • 11:20
    TÜRKPA Baş katibi Dövlət Baxçalı ilə görüşüb

    TÜRKPA Baş katibi Ramil Həsən Ankarada Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvü, Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının (MHP) sədri Dövlət Baxçalı ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, Baş katib MHP sədri Dövlət Baxçalıya Parlament Assambleyasının fəaliyyəti, hazırki təşəbbüslər və üzv parlamentlər arasında daha sıx əməkdaşlığın təmin olunmasına yönəlmiş gələcək tədbirlər barədə məlumat verib.

    Dövlət Baxçalı TÜRKPA-nın fəaliyyətinin və institusional potensialının daha da inkişaf etdirilməsinə tam dəstək nümayiş etdirib.

    Görüş zamanı tərəflər dövlətlər arasında parlamentlərarası əməkdaşlığın gücləndirilməsi və TÜRKPA-nın türk dünyasında həmrəylik və ortaq dəyərlərin təşviqi platforması kimi rolunun artırılması məsələlərini müzakirə ediblər.

