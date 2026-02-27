Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Генсек ТЮРКПА предложил подписать протокол о сотрудничестве с Балтийской Ассамблеей

    Внешняя политика
    • 27 февраля, 2026
    • 12:12
    Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) Рамиль Гасан выступил с инициативой подписания протокола о сотрудничестве с Балтийской Ассамблеей.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТЮРКПА, с таким предложением Гасан выступил в ходе встречи с заместителем министра иностранных дел Литвы Тауримасом Валисом.

    На встрече обсуждались вопросы развития сотрудничества между Организацией тюркских государств (ОТГ) и странами Балтии, использование возможностей ОТГ и ТЮРКПА для вывода существующих отношений на новый уровень.

    Отдельное внимание было уделено роли, которую страны Балтии и Балтийская Ассамблея могут сыграть в развитии связей между Европейским союзом и тюркскими странами, а также перспективам экономического и политического взаимодействия, реализации энергетических проектов и формированию совместного транспортного коридора.

    Гасан также предложил подписание протокола о сотрудничестве в целях развития связей между Балтийской Ассамблеей, ОТГ и ТЮРКПА и особо подчеркнул значимость Литвы в этом направлении.

    ТюркПА ОТГ Рамиль Гасан Тауримас Валис Балтийская Ассамблея
    TÜRKPA və Baltik Assambleyası arasında əməkdaşlıq protokolunun imzalanması təklif olunub
    TURKPA chief meets with Lithuanian deputy FM to mull development of cooperation

