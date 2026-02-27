Генсек ТЮРКПА предложил подписать протокол о сотрудничестве с Балтийской Ассамблеей
27 февраля, 2026
- 12:12
Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) Рамиль Гасан выступил с инициативой подписания протокола о сотрудничестве с Балтийской Ассамблеей.
Как сообщает Report со ссылкой на ТЮРКПА, с таким предложением Гасан выступил в ходе встречи с заместителем министра иностранных дел Литвы Тауримасом Валисом.
На встрече обсуждались вопросы развития сотрудничества между Организацией тюркских государств (ОТГ) и странами Балтии, использование возможностей ОТГ и ТЮРКПА для вывода существующих отношений на новый уровень.
Отдельное внимание было уделено роли, которую страны Балтии и Балтийская Ассамблея могут сыграть в развитии связей между Европейским союзом и тюркскими странами, а также перспективам экономического и политического взаимодействия, реализации энергетических проектов и формированию совместного транспортного коридора.
Гасан также предложил подписание протокола о сотрудничестве в целях развития связей между Балтийской Ассамблеей, ОТГ и ТЮРКПА и особо подчеркнул значимость Литвы в этом направлении.