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Генсек СВМДА: Впечатлен инициативами Азербайджана в рамках председательства в ДН

Генсек СВМДА: Впечатлен инициативами Азербайджана в рамках председательства в ДН Впечатлен интересными инициативами Азербайджана в рамках председательства в Движении неприсоединения.
Внешняя политика
3 марта 2023 г. 10:45
Генсек СВМДА: Впечатлен инициативами Азербайджана в рамках председательства в ДН

Впечатлен интересными инициативами Азербайджана в рамках председательства в Движении неприсоединения.

Об этом Report заявил генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай.

Генсек отметил, что его организация намерена развивать сотрудничество с ДН.

Принявший участие в состоявшемся в Баку накануне саммите Контактной группы Движения Неприсоединения по борьбе с COVID-19, Кайрат Сарыбай заявил, что был также впечатлен выступлением президента Ильхама Алиева на этом мероприятии и в целом азербайджанским гостеприимством.

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Версия на английском языке CICA: Impressed by Azerbaijan’s initiatives within NAM Presidency
Версия на азербайджанском языке AQEM-in Baş Katibi: “Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatında təşəbbüsləri məni heyrətləndirib”

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