Генсек СВМДА: Впечатлен инициативами Азербайджана в рамках председательства в ДН

Впечатлен интересными инициативами Азербайджана в рамках председательства в Движении неприсоединения.

Впечатлен интересными инициативами Азербайджана в рамках председательства в Движении неприсоединения.

Об этом Report заявил генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай.

Генсек отметил, что его организация намерена развивать сотрудничество с ДН.

Принявший участие в состоявшемся в Баку накануне саммите Контактной группы Движения Неприсоединения по борьбе с COVID-19, Кайрат Сарыбай заявил, что был также впечатлен выступлением президента Ильхама Алиева на этом мероприятии и в целом азербайджанским гостеприимством.