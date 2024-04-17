О нас

Генсек СВМДА поздравил Азербайджан с председательством в организации

Генсек СВМДА поздравил Азербайджан с председательством в организации Генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай поздравил Азербайджан с председательством в организации в 2024-2026 гг.
Внешняя политика
17 апреля 2024 г. 12:29
Генсек СВМДА поздравил Азербайджан с председательством в организации

Генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай поздравил Азербайджан с председательством в организации в 2024-2026 гг.

Как сообщает Report, об этом Сарыбай отметил на встрече президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Сарыбай подчеркнул, что Азербайджан играет активную роль в многосторонней дипломатии и имеет богатый опыт в этой сфере. В этом контексте генсек СВМДА подчеркнул успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения и активную роль в рамках других международных организаций.

Напомним, в марте Азербайджан был избран председателем в СВМДА на 2024-2026 годы. В рамках председательства в 2024 году Азербайджан примет Совет министров иностранных дел СВМДА, а в 2026 году - Совет глав государств и правительств СВМДА (саммит).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan assumes chairmanship of Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia
Версия на азербайджанском языке Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirəyə sədrlik Azərbaycana keçib

Экслюзивные новости

Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
16 апреля 2024 г. 11:42
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
16 апреля 2024 г. 11:32
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
15 апреля 2024 г. 15:03
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
10 апреля 2024 г. 12:48
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
9 апреля 2024 г. 14:32
Азеркосмос: Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
"Азеркосмос": Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
8 апреля 2024 г. 15:56
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
6 апреля 2024 г. 17:29
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
6 апреля 2024 г. 12:59
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
5 апреля 2024 г. 13:36
Министр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
ФотоМинистр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
4 апреля 2024 г. 10:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi