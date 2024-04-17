Генсек СВМДА поздравил Азербайджан с председательством в организации

Генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай поздравил Азербайджан с председательством в организации в 2024-2026 гг.

Генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай поздравил Азербайджан с председательством в организации в 2024-2026 гг.

Как сообщает Report, об этом Сарыбай отметил на встрече президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Сарыбай подчеркнул, что Азербайджан играет активную роль в многосторонней дипломатии и имеет богатый опыт в этой сфере. В этом контексте генсек СВМДА подчеркнул успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения и активную роль в рамках других международных организаций.

Напомним, в марте Азербайджан был избран председателем в СВМДА на 2024-2026 годы. В рамках председательства в 2024 году Азербайджан примет Совет министров иностранных дел СВМДА, а в 2026 году - Совет глав государств и правительств СВМДА (саммит).