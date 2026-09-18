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    Генсек СВМДА обсудил с послом Азербайджана достижения организации в преддверии саммита в Баку

    Внешняя политика
    • 18 сентября, 2026
    • 13:40
    Генсек СВМДА обсудил с послом Азербайджана достижения организации в преддверии саммита в Баку

    Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай провел встречу с новым послом Азербайджана в Казахстане Алимирзамином Аскеровым.

    Как сообщает Report, об этом Сарыбай написал на своей странице в соцсети Х.

    В ходе встречи стороны обсудили достижения СВМДА под председательством Азербайджана в преддверии саммита в Баку.

    "Рад приветствовать нового посла Азербайджана в Казахстане Алимирзамина Аскерова в штаб-квартире СВМДА. Обсудили достижения СВМДА под председательством Азербайджана в преддверии саммита в Баку. Высоко ценим поддержку посольства Азербайджана в Казахстане во взаимодействии Секретариата СВМДА с дипломатическим корпусом в Астане", - написал генсек.

    Отметим, что 15 октября в Баку состоится саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

    Кайрат Сарыбай Алимирзамин Аскеров Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Азербайджано-казахстанские отношения
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