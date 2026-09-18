Генсек СВМДА обсудил с послом Азербайджана достижения организации в преддверии саммита в Баку
- 18 сентября, 2026
- 13:40
Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай провел встречу с новым послом Азербайджана в Казахстане Алимирзамином Аскеровым.
Как сообщает Report, об этом Сарыбай написал на своей странице в соцсети Х.
В ходе встречи стороны обсудили достижения СВМДА под председательством Азербайджана в преддверии саммита в Баку.
"Рад приветствовать нового посла Азербайджана в Казахстане Алимирзамина Аскерова в штаб-квартире СВМДА. Обсудили достижения СВМДА под председательством Азербайджана в преддверии саммита в Баку. Высоко ценим поддержку посольства Азербайджана в Казахстане во взаимодействии Секретариата СВМДА с дипломатическим корпусом в Астане", - написал генсек.
Отметим, что 15 октября в Баку состоится саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Pleased to welcome Dr Alimirzamin Askerov, new Ambassador of #Azerbaijan to #Kazakhstan, to #CICA_HQ— Kairat Sarybay (@KairatSarybay) September 18, 2026
Discussed #CICA achievements under #AzChairmanship leadership ahead of #Baku_Summit
Value @AzEmbassyKz support for @CICASecretariat's engagement w/ Corp Diplomatiqeu in #Astana pic.twitter.com/CNwp8s4ntO