Генсек Совета Европы: Встреча с президентом Ильхамом Алиевым прошла очень успешно – ЭКСКЛЮЗИВ

Азербайджан и Армения достигли значительных успехов в мирном процессе.

Об этом в интервью американскому бюро Report заявил Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.

Он отметил, что 8 августа в Вашингтоне парафированное соглашение о мире при участии лидеров Азербайджана и Армении и при свидетельстве президента США имеет исключительное значение не только для народов двух стран, но и для всего региона:

"Учитывая все происходящее в рамках этого мирного процесса, могу сказать, что это очень положительное событие, и мы искренне рады видеть этот прогресс. Мы, конечно, внимательно следим за событиями в Вашингтоне. Как известно, Совет Европы на протяжении многих лет работает со всеми государствами-членами, включая Азербайджан и Армению. Это значит, что Совет Европы является правильной платформой для постоянного диалога между странами. Возможность для диалога существует, и именно поэтому мы всегда решительно поддерживали этот мирный процесс. Я лично поддерживаю постоянный контакт с президентом Ильхамом Алиевым".

Генеральный секретарь высоко оценил встречу с президентом Азербайджана в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в рамках Недели высокого уровня:

"У нас была очень успешная встреча, на которой мы обсуждали вопросы мирного процесса. Я также поддерживаю связь с премьер-министром Армении. Это важно для достижения прогресса, понимания наших совместных перспектив и определения путей развития сотрудничества. Мирные достижения, поддержанные Азербайджаном и Арменией, являются большим успехом. Мы должны не только высоко их оценивать, но и рассматривать как новые возможности для расширения сотрудничества. В современном мире необходимы стабильность, мир и предсказуемость, но во многих местах этого не видно. Поэтому мы должны участвовать в этих процессах. Видеть подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией и восстановление связей действительно хорошо. Это открывает новые перспективы для более глубокого сотрудничества".

А. Берсе добавил, что в качестве Генерального секретаря Совета Европы он неоднократно посещал страны региона, выступая сторонником всех возможностей по миростроительству:

"Еще раз хочу подчеркнуть, что Южный Кавказ - очень важный регион для Совета Европы. Поэтому в последние месяцы и годы мы посещали все страны региона, тесно сотрудничаем и никогда не забываем этот контекст. Мы учитываем, как работают государства-члены, как строится сотрудничество и предпринимаются шаги для обеспечения стабильности. Нам нужна совместная работа всех возможных институтов. Должна быть прозрачность. Мы должны достигать ясных целей совместно. Совместная работа, взаимное признание и постоянное сотрудничество - лучший путь к обеспечению стабильности. Мир меняется и будет меняться. Вопрос в том, как в быстро меняющемся мире обеспечить стабильность, отношения и сотрудничество. Это означает, что нам нужна Европейская организация, но одновременно все три страны Южного Кавказа - Азербайджан, Армения и Грузия - являются членами Совета Европы. Это позволяет нам ежедневно сотрудничать и работать вместе. Встреча с Президентом Алиевым была очень успешной. Нам ясно, что разрыв связей, отказ от сотрудничества или поворот спиной друг к другу никогда не является хорошим решением. Лучший вариант - всегда работать вместе, признавать различия, сотрудничать и идти общим путем. Это лучший способ обеспечить наилучшие условия для наших народов".