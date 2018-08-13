Генсек Совета Европы поприветствовал решение суда об освобождении Ильгара Мамедова

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд поприветствовал решение Шекинского Апелляционного суда об освобождении председателя движения REAL Ильгара Мамедова.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении генсека Совета Европы.

"Следует поприветствовать известие о том, что Апелляционный суд Шеки в Азербайджане сегодня принял решение об освобождении Ильгара Мамедова после более чем пяти лет заключения", - говорится в заявлении Т. Ягланда.

Сегодня в Шекинском апелляционном суде под председательством судьи Гюндюза Аббасова прошло судебное заседание по апелляционной жалобе, поданной из приговора в отношении находящегося под арестом главы движения REAL Ильгара Мамедова.

На процессе было принято решение об освобождении И.Мамедова. Согласно решению, оставшаяcя часть наказания была заменена на условное.