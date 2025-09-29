Генсек ШОС: Хотим, чтобы Азербайджан в скором времени стал членом нашей организации

Азербайджан демонстрирует активную деятельность в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Об этом в комментарии американскому бюро Report заявил генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.

Он выразил надежду, что Азербайджан вскоре станет полноправным членом организации: "ШОС - организация, открытая для всех стран. Мы принимаем в наши ряды страны, которые хотят всесторонне участвовать в нашей деятельности. Решение о включении в состав организации новых стран на основе согласия всех государств-членов.

В настоящее время все эти обращения рассматриваются. Я руководитель исполнительного органа организации, и, конечно, моя задача - подтверждать решения стран. Надеюсь, что в ближайшем будущем Азербайджан получит статус члена организации, и сотрудничество страны с ШОС будет расширяться", - подчеркнул генсек.

Напомним, что Индия наложила вето на заявку Азербайджана на членство в этой организации на саммите, проходившем 31 августа в китайском городе Тяньцзинь. В ответ Пакистан предпринял аналогичный шаг в отношении Армении.

ШОС, в которую входят несколько крупнейших стран мира как по территории, так и по населению, была основана в 2001 году в Шанхае Казахстаном, Китаем, Кыргызстаном, Россией, Узбекистаном и Таджикистаном. В настоящее время организация насчитывает 10 членов (Казахстан, Китай, Россия, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Пакистан, Индия, Иран, Беларусь), несколько наблюдателей (Афганистан, Монголия, Беларусь) и партнеров по диалогу (Азербайджан, Турция, ОАЭ, Бахрейн, Армения, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Саудовская Аравия, Шри-Ланка).