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Генсек: Предусматривается упрощение поездок для граждан стран ОТГ

Генсек: Предусматривается упрощение поездок для граждан стран ОТГ Предусматривается упрощение поездок для граждан стран ОТГ.
Внешняя политика
21 мая 2025 г. 13:44
Генсек: Предусматривается упрощение поездок для граждан стран ОТГ

Предусматривается упрощение поездок для граждан стран ОТГ.

Как сообщает корреспондент Report из Будапешта, об этом заявил генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев на неформальном заседании Совета глав государств ОТГ в Будапеште.

Он отметил, что процесс заключается в возможности для граждан государств путешествовать в страны ОТГ только с удостоверением личности: "Этот проект реализуется между Азербайджаном и Турцией. В ближайшем будущем планируется распространить его и на другие страны".

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Версия на азербайджанском языке Baş katib: TDT ölkələrinin vətəndaşları üçün səyahətin asanlaşdırılması nəzərdə tutulur

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