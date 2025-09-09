Генсек: Председательство Азербайджана в СВМДА направлено на укреплении мер доверия во всех сферах

Председательство Азербайджана в СВМДА (2024-2026гг) сосредоточено на совершенствовании мер доверия во всех направлениях.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай во вторник в Баку на 13-ом заседании Форума мозговых центров стран-членов организации.

"Председательство Азербайджана сосредоточено на совершенствовании мер доверия во всех направлениях - политическом, экономическом и гуманитарном. В этом контексте нынешний форум не только своевременен, но и соответствует общим стратегическим задачам СВМДА", - сказал он.

Сарыбай отметил, что проведение форума в Баку символично в условиях, когда Азия играет все более важную роль в формировании глобальных процессов: "Возрастающее влияние региона в сферах науки, экономики, технологий, управления и дипломатии открывает новые возможности, но вместе с тем требует совместных усилий и ответственного подхода", - подчеркнул он.

Генсек СВМДА добавил, что организация становится уникальной площадкой для обсуждения конфликтов и вызовов в Азии, где за одним столом могут находиться в том числе государства с различными позициями.