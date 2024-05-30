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Генсек партии Tavini Huiraatira: Французская Полинезия нуждается в поддержке Азербайджана

Генсек партии Tavini Huiraatira: Французская Полинезия нуждается в поддержке Азербайджана Французская Полинезия нуждается в поддержке Азербайджана в процессе деколонизации.
Внешняя политика
30 мая 2024 г. 15:43
Генсек партии Tavini Huiraatira: Французская Полинезия нуждается в поддержке Азербайджана

Французская Полинезия нуждается в поддержке Азербайджана в процессе деколонизации.

Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь партии Tavini Huiraatira Виктор Маамаатуаихутапу сказал на конференции "Право на деколонизацию Французской Полинезии - вызовы и перспективы" в Милли Меджлисе.

Генеральный секретарь отметил, что делегация Французской Полинезии прибыла в Азербайджан, чтобы запросить помощь.

"Мы политически молодой народ, и нам нужна поддержка Азербайджана. Мы верим, что вы поможете нам, и справедливость восторжествует", - сказал генсек.

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Версия на английском языке Secretary General of Tavini Huiraatira Party: 'We need Azerbaijan's assistance'
Версия на азербайджанском языке “Tavini Huiraatira” Partiyasının Baş katibi: Azərbaycanın məşvərətinə ehtiyacımız var

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