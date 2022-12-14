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Генсек ОТГ выступил с заявлением в связи с трехсторонним Cаммитом лидеров Азербайджана, Турции и Туркменистана

Генсек ОТГ выступил с заявлением в связи с трехсторонним Cаммитом лидеров Азербайджана, Турции и Туркменистана Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев выступил с заявлением по итогам трехстороннего Саммита глав государств Азербайджана, Турции и Туркменистана.
Внешняя политика
14 декабря 2022 г. 21:38
Генсек ОТГ выступил с заявлением в связи с трехсторонним Cаммитом лидеров Азербайджана, Турции и Туркменистана

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев выступил с заявлением по итогам трехстороннего Саммита глав государств Азербайджана, Турции и Туркменистана.

Как передает Report, соответствующий документ размещен на сайте организации.

"Хотел бы выразить большое удовлетворение результатами Первого трехстороннего Саммита президентов Азербайджана, Турции и Туркменистана. Этот саммит является очень важной возможностью для трех братских народов собраться вместе, укрепить связи и поддержать усилия, направленные на светлое будущее тюркского мира.

Достигнутые между лидерами Азербайджана, Турции и Туркменистана договоренности и подписанные различные документы в сферах торговли, культуры, энергетики, транспорта, несомненно, будут способствовать укреплению всестороннего сотрудничества в рамках ОТГ и повышению взаимной активности.

"Расширение отношений между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном послужит укреплению и без того прочной солидарности между братскими государствами и станет очень важным шагом вперед в процессе объединения и интеграции всего тюркского мира", - подчеркивается в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке TDT: "Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistan arasında əlaqələrin genişlənməsi türk birliyi üçün mühüm addımdır"

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