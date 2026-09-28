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    Генсек Организации цифрового сотрудничества анонсировала визит в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 28 сентября, 2026
    • 12:23
    Генсек Организации цифрового сотрудничества анонсировала визит в Азербайджан

    Генеральный секретарь Организации цифрового сотрудничества (DCO) Дима Аль Яхья анонсировала свой визит в Азербайджан.

    Как передает Report, об этом она сообщила в соцсети Х по итогам встречи с послом Азербайджана в Саудовской Аравии Муталлимом Мирзоевым.

    "Теплая встреча в Эр-Рияде, а впереди уже совсем скоро - увлекательная поездка в Азербайджан. Рада вновь встретиться с послом Азербайджана в Саудовской Аравии Муталлимом Мирзоевым в преддверии моего предстоящего визита", - отметила она.

    Дима Аль Яхья также подчеркнула, что согласно данным Digital Economy Navigator цифровое развитие Азербайджана впечатляет, особенно высокий уровень внедрения цифровых технологий для социальной интеграции - 83,4%.

    "С нетерпением жду возможности лично увидеть этот прогресс и продолжить развивать наше сотрудничество по мере того, как Азербайджан приближается к присоединению к сообществу DCO", - отметила она.

    Основанная в ноябре 2020 года DCO является глобальной многосторонней организацией, нацеленной на ускорение инклюзивного роста цифровой экономики и обеспечение цифрового благополучия для всех. Министерство транспорта и цифровой экономики Азербайджана 1 сентября 2026 года объявило, что страна стала членом DCO.

    Дима Аль Яхья Муталлим Мирзоев Азербайджано-саудовские отношения Организация цифрового сотрудничества
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