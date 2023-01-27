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Генсек ООН решительно осудил террористический акт в посольстве Азербайджана в Иране

Генсек ООН решительно осудил террористический акт в посольстве Азербайджана в Иране Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил террористический акт в посольстве Азербайджана в Иране.
Внешняя политика
27 января 2023 г. 21:09
Генсек ООН решительно осудил террористический акт в посольстве Азербайджана в Иране

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил террористический акт в посольстве Азербайджана в Иране.

Об этом американскому бюро Report заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

"Прежде всего мы выражаем соболезнования семье погибшего и всему народу Азербайджана. Мы рады видеть, что иранские власти незамедлительно приступили к расследованию и быстро продвигаются в этом направлении. Хотели бы сообщить, что нападение на дипломатическую миссию является явным нарушением международного права", - добавил пресс-секретарь.

Напомним, 27 января около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший прорвался через пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Напавший на посольство Азербайджана задержан.

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Версия на английском языке UN chief strongly condemns terrorist attack against Azerbaijani embassy in Iran
Версия на азербайджанском языке BMT Baş katibi Azərbaycanın İrandakı səfirliyindəki terror aktını qətiyyətlə pisləyib

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