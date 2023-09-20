Генсек: Многие международные институты, такие как Совбез ООН и Бреттон-Вудская система, устарели

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал реформировать многосторонние институты, включая Совет Безопасности, а также международную финансовую систему, предупредив, что в противном случае глобальное сообщество ждет "разлом".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал реформировать многосторонние институты, включая Совет Безопасности, а также международную финансовую систему, предупредив, что в противном случае глобальное сообщество ждет "разлом".

Как сообщает Report, выступая на открытии общеполитических дебатов 78-й сессии Генассамблеи ООН, Антониу Гутерриш подчеркнул, что многие международные институты, такие как Совбез ООН и Бреттон-Вудская система, устарели, они отражают реалии колониального мира.

"Мир изменился. Наши учреждения этого не сделали", – сказал Генсек ООН.

По его словам, если многосторонние институты не будут реформированы, международное сообщество ждет разлом. Оно не сможет эффективно решать глобальные проблемы, и разногласия на мировой арене – между Западом и Востоком, между Югом и Севером – будут только углубляться.

"Настало время обновить многосторонние институты, основываясь на экономических и политических реалиях XXI века, базируясь на принципах равенства, солидарности и универсальности, основываясь на принципах Устава Организации Объединенных Наций и международного права", – сказал Гутерриш.

Глава ООН отметил, что в годы холодной войны международные отношения в основном рассматривались через призму двух сверхдержав. Затем, по его словам, наступил короткий период однополярности, а "сейчас мы стремительно движемся к многополярному миру".

"Во многом это позитивно. Это открывает новые возможности для справедливости и баланса в международных отношениях. Но сама по себе многополярность не может гарантировать мира", – сказал Гутерриш.

"Многополярный мир нуждается в сильных и эффективных многосторонних институтах", – пояснил он.

Гутерриш также напомнил международному сообществу о необходимости справиться с самой непосредственной угрозой будущему – глобальным потеплением.

"Изменение климата – это не просто изменение погоды. Изменение климата меняет жизнь на нашей планете. Оно влияет на каждый аспект нашей работы. Оно убивает людей и разрушает сообщества", – заявил Генсек.

Он напомнил, что человечество только что пережило самые жаркие месяцы и самое жаркое лето в истории. И это, по словам главы ООН, только начало.

Еще есть время удержать рост температуры в пределах 1,5 градусов, предусмотренных Парижским климатическим соглашением. Но сейчас для этого требуются решительные действия.

Гутерриш вновь призвал сократить выбросы парниковых газов и обеспечить климатическую справедливость для наименее развитых стран, которые меньше всего сделали для того, чтобы вызвать климатический кризис, но при этот больше других страдают от его последствий.