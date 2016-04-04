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    Генсек ОИС призвал активизировать международные усилия для урегулирования нагорно-карабахского конфликта

    Ияд бин Амин Мадани выразил глубокую озабоченность по поводу эскалации на линии соприкосновения

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Организации Исламского сотрудничества (ОИС) Ияд бин Амин Мадани выразил глубокую озабоченность по поводу  эскалации на линии соприкосновения  в результате продолжающейся оккупации азербайджанских территорий со стороны Армении. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Мадани.

    Генсек организации напомнил о позиции ОИС, "призывающей к немедленному, безусловному и полному выводу армянских войск из Нагорного Карабаха и других оккупированных территорий Азербайджана, подчеркнув необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана". 

    Мадани также подтвердил необходимость активизации международных усилий, особенно со стороны Минской группы ОБСЕ, для достижения  политического урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном на основе территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ Азербайджана, а также в соответствии с принципами международного права, резолюций Совета безопасности ООН, а также соответствующих документов и решений ОБСЕ.  

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