Генсек ОБСЕ осудила нападение на посольство Азербайджана в Иране

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид осудила нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид осудила нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Как сообщает Report, об этом она написала в Twitter.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего и желаю исцеления пострадавшим", - сказал он.

Напомним, что утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное. Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.