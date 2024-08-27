Генсек МАП: Азербайджан посетят более 400 иностранных гостей

Более 400 иностранных гостей прибудут на 29-ю ежегодную конференцию и общее собрание Международной ассоциации прокуроров, которые состоятся в Азербайджане в сентябре 2024 года.

Более 400 иностранных гостей прибудут на 29-ю ежегодную конференцию и общее собрание Международной ассоциации прокуроров, которые состоятся в Азербайджане в сентябре 2024 года.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Международной ассоциации прокуроров Роэль Дона на научно-практической конференции, посвященной защите зеленых насаждений от изменения климата, в Шеки.

В мероприятии также приняли участие Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев и другие высокопоставленные лица.

Роэль Дона отметил, что опыт прокуратуры Азербайджана в борьбе с экологическими правонарушениями высоко оценивается международными и региональными организациями, и подчеркнул важность совместной борьбы с глобальным изменением климата.

Он также рассказал о подготовке к предстоящей конференции и организационных вопросах.