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Генсек МАП: Азербайджан посетят более 400 иностранных гостей 

Генсек МАП: Азербайджан посетят более 400 иностранных гостей  Более 400 иностранных гостей прибудут на 29-ю ежегодную конференцию и общее собрание Международной ассоциации прокуроров, которые состоятся в Азербайджане в сентябре 2024 года.
Внешняя политика
27 августа 2024 г. 14:37
Генсек МАП: Азербайджан посетят более 400 иностранных гостей 

Более 400 иностранных гостей прибудут на 29-ю ежегодную конференцию и общее собрание Международной ассоциации прокуроров, которые состоятся в Азербайджане в сентябре 2024 года.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Международной ассоциации прокуроров Роэль Дона на научно-практической конференции, посвященной защите зеленых насаждений от изменения климата, в Шеки.

В мероприятии также приняли участие Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев и другие высокопоставленные лица.

Роэль Дона отметил, что опыт прокуратуры Азербайджана в борьбе с экологическими правонарушениями высоко оценивается международными и региональными организациями, и подчеркнул важность совместной борьбы с глобальным изменением климата.

Он также рассказал о подготовке к предстоящей конференции и организационных вопросах.

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Версия на азербайджанском языке BPA-nın Baş katibi: 400-dən çox xarici qonaq Azərbaycana səfər edəcək

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