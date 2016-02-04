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    Генсек ГУАМ и посол Турции в Украине обсудили региональное сотрудничество в Черноморско-Каспийском регионе

    Генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев встретился с послом Турции в Украине Йонет Джан Тезелем

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев встретился с послом Турции в Украине Йонет Джан Тезелем. 

    Как сообщает Report, во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы регионального сотрудничества в Черноморско-Каспийском регионе.

    Генеральный секретарь проинформировал посла о приоритетах и целях организации, текущем сотрудничестве в форматах ГУАМ и ГУАМ+, деятельности рабочих органов, проектах и инициативах в сферах транспорта, торговли, энергетики и др. Стороны выразили заинтересованность во взаимодействии в реализации региональных проектов и инициатив, и договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве. 

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