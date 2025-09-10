ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар

    Генсек: Форум мозговых центров в Баку внесет вклад в развитие СВМДА

    Внешняя политика
    • 10 сентября, 2025
    • 11:43
    Генсек: Форум мозговых центров в Баку внесет вклад в развитие СВМДА

    Генсек Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай выразил благодарность Азербайджану за организацию в Баку форума мозговых центров.

    Как сообщает Report, об этом Кайрат Сарыбай сказал в среду на закрытии 13-ой сессии Форума мозговых центров СВМДА.

    "Проведение форума в Баку расширило географическое присутствие организации и привнесло новые региональные перспективы в обсуждения", - сказал он.

    Генсек СВМДА подчеркнул, что форум предоставил участникам возможность лично познакомиться с культурой и гостеприимством Азербайджана, а также отметил важность этой инициативы как ценного прецедента для организации будущих встреч в странах-членах.

    Сарыбай добавил, что инициатива Азербайджана также укрепляет региональное взаимодействие и вносит значительный вклад в дальнейшее развитие СВМДА как платформы для обмена знаниями и опытом.

    СВМДА Кайрат Сарыбай форум мозговых центров

    Последние новости

    11:50

    Ваньсюй Дун: Без развития Среднего коридора сохранить грузопоток из Китая в Европу будет сложно

    Инфраструктура
    11:48

    Вместимость контейнерного терминала БММТП увеличится до 2 600 TEU

    Энергетика
    11:47

    Совет по международным делам Индии возглавит Форум мозговых центров СВМДА в 2026 году

    Внешняя политика
    11:44

    СМИ: НАТО не считает вторжение беспилотников на территорию Польши нападением

    Другие страны
    11:43

    Генсек: Форум мозговых центров в Баку внесет вклад в развитие СВМДА

    Внешняя политика
    11:39

    В Агдаме задержаны четверо по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней

    Происшествия
    11:33
    Фото

    В НАНА обсудили итоги августовской встречи в Вашингтоне

    Внешняя политика
    11:26

    Каллас назвала преднамеренным нарушение воздушного пространства Польши российскими БПЛА

    Другие страны
    11:24

    ГПС задержала гражданина Ирака, нарушившего границу Азербайджана

    Происшествия
    Лента новостей