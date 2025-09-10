Генсек: Форум мозговых центров в Баку внесет вклад в развитие СВМДА

Генсек Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай выразил благодарность Азербайджану за организацию в Баку форума мозговых центров.

Как сообщает Report, об этом Кайрат Сарыбай сказал в среду на закрытии 13-ой сессии Форума мозговых центров СВМДА.

"Проведение форума в Баку расширило географическое присутствие организации и привнесло новые региональные перспективы в обсуждения", - сказал он.

Генсек СВМДА подчеркнул, что форум предоставил участникам возможность лично познакомиться с культурой и гостеприимством Азербайджана, а также отметил важность этой инициативы как ценного прецедента для организации будущих встреч в странах-членах.

Сарыбай добавил, что инициатива Азербайджана также укрепляет региональное взаимодействие и вносит значительный вклад в дальнейшее развитие СВМДА как платформы для обмена знаниями и опытом.