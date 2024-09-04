Генпрокуроры Азербайджана и России подписали меморандум о взаимопонимании

Генеральные прокуроры России и Азербайджана Игорь Краснов и Камран Алиев подписали на Восточном экономическом форуме меморандум о взаимопонимании.

Генеральные прокуроры Азербайджана и России Камран Алиев и Игорь Краснов подписали на Восточном экономическом форуме меморандум о взаимопонимании.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

"Меморандум позволит активизировать обмен опытом организации работы прокуратур России и Азербайджана, будет в полной мере способствовать противодействию угрозам миру и безопасности", - сказал Краснов.

Он отметил, что отношения прокуратур двух стран носят многоплановый и конструктивный характер, а в их основе лежат взаимное уважение и учет интересов друг друга.

Кроме того, Краснов подтвердил готовность к развитию комплекса двусторонних связей и координации усилий по нейтрализации угроз транснациональной преступности на ключевых международных площадках, в том числе в ООН и СНГ.