Генпрокуроры Азербайджана и России подписали меморандум о взаимопонимании

Генеральные прокуроры Азербайджана и России Камран Алиев и Игорь Краснов подписали на Восточном экономическом форуме меморандум о взаимопонимании.
Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".
"Меморандум позволит активизировать обмен опытом организации работы прокуратур России и Азербайджана, будет в полной мере способствовать противодействию угрозам миру и безопасности", - сказал Краснов.
Он отметил, что отношения прокуратур двух стран носят многоплановый и конструктивный характер, а в их основе лежат взаимное уважение и учет интересов друг друга.
Кроме того, Краснов подтвердил готовность к развитию комплекса двусторонних связей и координации усилий по нейтрализации угроз транснациональной преступности на ключевых международных площадках, в том числе в ООН и СНГ.