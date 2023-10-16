Генпрокурор встретился с председателем Верховного суда Турции

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с председателем Верховного суда Турции Мехметом Акарджа.

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с председателем Верховного суда Турции Мехметом Акарджа.

Как сообщает Report, выразив благодарность за теплый прием, Мехмет Акарджа отметил высокий уровень сотрудничества между органами прокуратуры, суда и юстиции наших стран и поделился радостью в связи с восстановлением территориальной целостности Азербайджана.

В ходе диалога был обсужден ряд вопросов, представляющих интерес для обеих сторон.

Во встрече принял участие чрезвычайный и полномочный посол Турции в нашей стране Джахит Багчы.