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Генпрокурор встретился с председателем Верховного суда Турции

Генпрокурор встретился с председателем Верховного суда Турции Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с председателем Верховного суда Турции Мехметом Акарджа.
Внешняя политика
16 октября 2023 г. 20:08
Генпрокурор встретился с председателем Верховного суда Турции

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с председателем Верховного суда Турции Мехметом Акарджа.

Как сообщает Report, выразив благодарность за теплый прием, Мехмет Акарджа отметил высокий уровень сотрудничества между органами прокуратуры, суда и юстиции наших стран и поделился радостью в связи с восстановлением территориальной целостности Азербайджана.

В ходе диалога был обсужден ряд вопросов, представляющих интерес для обеих сторон.

Во встрече принял участие чрезвычайный и полномочный посол Турции в нашей стране Джахит Багчы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBaş prokuror Türkiyə Ali Məhkəməsinin sədri ilə görüşüb

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