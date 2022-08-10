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Генпрокурор обсудил с послом Великобритании нападение на посольство Азербайджана в Лондоне

Генпрокурор обсудил с послом Великобритании нападение на посольство Азербайджана в Лондоне 10 августа генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Великобритании в нашей стране Джеймсом Шарпом.
Внешняя политика
10 августа 2022 г. 17:15
Генпрокурор обсудил с послом Великобритании нападение на посольство Азербайджана в Лондоне

10 августа генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Великобритании в нашей стране Джеймсом Шарпом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Кямран Алиев выразил благодарность послу Джеймсу Шарпу, завершающему свою дипломатическую миссию в нашей стране, за эффективную работу, за участие в пресс-конференциях и брифингах, организованных Генеральной прокуратурой в период Отечественной войны, за усилия по налаживанию конструктивного сотрудничества между правоохранительными органами наших стран.

Выразив благодарность за теплый прием, посол Шарп коснулся двусторонних связей и отметил, что Великобритания придает большое значение отношениям с Азербайджаном и что эти отношения успешно развиваются.

Затем состоялся обмен мнениями в связи с нападением радикальной религиозной группировки на административное здание посольства Азербайджана в Лондоне 4 августа. Была отмечена важность проведения расследования уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой Азербайджана, в рамках совместного сотрудничества с соответствующими органами Великобритании.

На встрече был обсужден ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBaş prokuror Britaniya səfiri ilə Azərbaycanın Londondakı səfirliyinə hücumu müzakirə edib

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