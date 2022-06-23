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Генпрокурор Азербайджана находится с рабочим визитом в Беларуси

Генпрокурор Азербайджана находится с рабочим визитом в Беларуси Делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым совершила визит в Минск для участия в заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ.
Внешняя политика
23 июня 2022 г. 19:01
Генпрокурор Азербайджана находится с рабочим визитом в Беларуси

Делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым совершила визит в Минск для участия в заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ.

Как сообщили Report в Генеральной прокуратуре, в первый день визита состоялась двусторонняя встреча с представителями Генпрокуратуры Беларуси.

Выразив благодарность белорусскому коллеге Александру Шведу за гостеприимство, Кямран Алиев отметил, что дружба и сотрудничество между странами успешно развиваются во многих направлениях благодаря совместным усилиям и политической воле глав государств.

Заявив, что Беларусь придает особое значение укреплению сотрудничества с Азербайджаном в правовой сфере, Александр Швед отметил о больших перспективах для углубления отношений между органами прокуратуры двух стран, подчеркнул наличие общего интереса в дальнейшем расширении взаимовыгодных связей.

Во встрече принял участие чрезвычайный и полномочный посол нашей страны в Беларуси Ульви Бахшалиев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın Baş prokuroru Belarusda işgüzar səfərdədir

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