Генпрокурор Азербайджана избран вице-президентом Международной ассоциации прокуроров

Делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым посетила с рабочим визитом Китайскую Народную Республику.

Делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым посетила с рабочим визитом Китайскую Народную Республику.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, выступая на 57-м заседании Исполнительного комитета Международной ассоциации прокуроров (МАП), Кямран Алиев проинформировал о реформах, проводимых в органах прокуратуры нашей страны в соответствии с поручениями и рекомендациями президента Ильхама Алиева, а также вкладе прокуратуры Азербайджана в работу МАП.

Отметив, что в Баку пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата-COP29, одно из самых престижных международных мероприятий в мире, генеральный прокурор особо подчеркнул, что это в очередной раз свидетельствует о большом доверии и уважении стран мира к Азербайджану, растущем авторитете нашей страны в мировом масштабе и ее сильных позициях.

На заседании был рассмотрен ряд важных вопросов, в том числе проведение выборов на руководящие должности организации, прием новых членов, рекомендации по заслушиванию отчетов, организация очередных ежегодных собраний и конференций ассоциации и др.

По итогам проведенного голосования генеральный прокурор Кямран Алиев был единогласно избран вице-президентом ассоциации на следующий срок полномочий.

На заседании также были обсуждены организационные вопросы, связанные с ежегодной конференцией и общим собранием ассоциации, которые пройдут в нашей стране с 29 сентября по 2 октября текущего года.

В рамках визита генеральный прокурор также встретился с руководителем Независимой комиссии по борьбе с коррупцией (ICAC) Особого административного района Гонконг Китайской Народной Республики Ву Денни.

Кямран Алиев отметил, что обеспечение эффективного сотрудничества между Гонконгской международной антикоррупционной академией, действующей при комиссии, и Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана будет продуктивным для сотрудников обеих структур.