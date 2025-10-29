Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Генконсул в Нахчыване: Братство Турции и Азербайджана - прекрасный пример для всего мира

    Внешняя политика
    • 29 октября, 2025
    • 22:38
    Турецко-азербайджанское братство сегодня является прекрасным примером для всего мира.

    Об этом местному бюро Report заявил генеральный консул Турции в Нахчыване Асип Кая.

    "Оба народа всегда поддерживали друг друга. После землетрясения [6 февраля 2023 года] Азербайджан первым протянул руку помощи. Солидарность, проявленная в Кахраманмараше, является ярчайшим примером этого. В настоящее время мы совместно с официальными представительствами реализуем проекты, которые будут способствовать развитию Нахчывана", - сказал генеральный консул, добавив, что в ближайшее время будут анонсированы новые проекты.

    Он также подчеркнул, что 102-я годовщину провозглашения Турецкой Республики отметили в Нахчыване с большим энтузиазмом.

    Asip Kaya: Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı bu gün bütün dünyaya gözəl bir nümunədir

