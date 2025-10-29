Генконсул в Нахчыване: Братство Турции и Азербайджана - прекрасный пример для всего мира
29 октября, 2025
- 22:38
Турецко-азербайджанское братство сегодня является прекрасным примером для всего мира.
Об этом местному бюро Report заявил генеральный консул Турции в Нахчыване Асип Кая.
"Оба народа всегда поддерживали друг друга. После землетрясения [6 февраля 2023 года] Азербайджан первым протянул руку помощи. Солидарность, проявленная в Кахраманмараше, является ярчайшим примером этого. В настоящее время мы совместно с официальными представительствами реализуем проекты, которые будут способствовать развитию Нахчывана", - сказал генеральный консул, добавив, что в ближайшее время будут анонсированы новые проекты.
Он также подчеркнул, что 102-я годовщину провозглашения Турецкой Республики отметили в Нахчыване с большим энтузиазмом.
