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    Генконсул Турции посетил северо-западные регионы Азербайджана

    Орхан Ишык посетил Шеки и Балакен

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Генконсул Турции в Гяндже Орхан Ишык совершил визит в северо-западные регионы Азербайджана.

    Как сообщили Report в Генконсульстве, вначале О.Ишык посетил шекинскую фабрику по производству шелка, где ознакомился с процессом производства шелковых изделий.

    Затем генконсул отправился в Балакенский район, где посетил КПП Мазымчай и ознакомился с созданными там условиями, провел встречу с руководством КПП. О.Ишык также поинтересовался проблемами граждан.

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