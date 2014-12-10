Генконсул Турции посетил северо-западные регионы Азербайджана

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Генконсул Турции в Гяндже Орхан Ишык совершил визит в северо-западные регионы Азербайджана.

Как сообщили Report в Генконсульстве, вначале О.Ишык посетил шекинскую фабрику по производству шелка, где ознакомился с процессом производства шелковых изделий.

Затем генконсул отправился в Балакенский район, где посетил КПП Мазымчай и ознакомился с созданными там условиями, провел встречу с руководством КПП. О.Ишык также поинтересовался проблемами граждан.