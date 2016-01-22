Генконсульство Азербайджана: Предпринимаем все возможные шаги для возвращения тела скончавшегося в тебризской клинике ребенка

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ "Вопрос в связи с возвращением тела скончавшегося в детской клинике "Кудакан" в Тебризе 10-месячного Дадашзаде Горгуда находится под контролем генконсульства Азербайджана в Тебризе".

Об этом Report сообщили в генконсульстве, комментируя ситуацию в связи с невыдачей тела ребенка семье Дадашзаде из-за долга в размере 3200 манатов.

Как сообщили в дипломатическом представительстве Азербайджана, тело ребенка все еще не выдано семье.

"После того, как будут решены все вопросы, общественности будет дана информация. Генконсульство делает все возможные шаги в рамках законодательства для решения этой проблемы", - отметили в генконсульстве.