​Генконсульство Азербайджана в Батуми провело торжественное мероприятие по случаю Дня Республики

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Генеральное Консульство Азербайджана в Батуми провело торжественное мероприятие по случаю Дня Республики. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, в мероприятии принимали участие Председатель Верховного Совета Аджарской Автономной Республики Автандил Беридзе, Мэр города Батуми Гиорги Ермаков, Мэр города Местиа региона Cамегрело и Земо-Сванети Капитон Жоржолиани, Мэр города Амбролаури региона Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети Рати Намгаладзе, глава исполнительной власти города Они Гиоргий Лобджанидзе, Министр образования, культуры и спорта Аджарии Гия Тавамаишвили, Ректор Батумского Государственного Университета Мераб Халваши, руководители и сотрудники дипломатических миссий, аккредитованных в г. Батуми, ответственные работники аппарата правительства, мэрии и министерств Аджарской АР, профессорско-преподавател ьский состав и студенты Батумского Государственного Университета, представители терминала Кулеви, компании SOCAR, интеллигенции и азербайджанской общины Аджарии.

Мероприятие было открыто государственными гимнами двух стран.

Генеральный Консул Гусейн Наджафов в своей речи отметил, что Азербайджанская Республика является правопреемницей существовавшей с 1918 г. по 1920 г. Азербайджанской Демократической Республики. Именно в этот период были восстановлены независимость, свобода, суверенитет нашего народа. 97 лет назад, 28 мая 1918 года в Тифлисе была принята Декларация Независимости, которая провозгласила создание первой на мусульманском Востоке Демократической Республики. Азербайджанская Демократическая Республика имела свой парламент, правительство, армию, денежную единицу и другие атрибуты государственности. Генеральный Консул отметил, что впервые на мусульманском Востоке и, опережая многие европейские страны, АДР предоставила женщинам право принимать участие на выборах. За 23 месяца своего существования АДР провела огромную работу. До апрельской оккупации 1920 года независимость АДР была признана 26-ю государствами мира, были установлены дипломатические отношения с 19-ю из них. Примечательно, что здесь, в Батуми, также было открыто Дипломатическое Представительство АДР. Генеральный Консул отметил, что, несмотря на агрессию со стороны Армении, в результате которой оккупированы 20% территорий страны и на наличие одного миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, Азербайджан добился весьма значительных успехов в экономической, политической и дипломатической сферах. Эти достижения в течение многих лет неразрывно связаны с именем Общенационального Лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Нынешние успешные преобразования, осуществляемые Президентом Ильхамом Алиевым, являются логическим продолжением дальновидной политики Общенационального Лидера Гейдара Алиева.

Генеральный Консул также проинформировал участников мероприятия о первых Европейских Играх, которые будут проходить в Азербайджане с 12 по 28 июня текущего года.

Выступивший на мероприятии Председатель Верховного Совета Аджарской Автономной Республики Автандил Беридзе поздравил азербайджанский народ с Днем Республики. Председатель Верховного Совета отметил, что объявление дня независимости - это важный праздник и он с большой радостью разделяет этот праздник с азербайджанским народом. А.Беридзе подчеркнул, что стратегическое сотрудничество между Грузией и Азербайджаном создавалось на основе многовековых дружественных и соседских отношений.

На мероприятии был показан видеоролик “Баку 2015 - Европейские Игры”, подготовленный Олимпийским Комитетом Азербайджана.