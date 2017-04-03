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    Генконсул в Санкт-Петербурге: Среди погибших и раненых во время взрыва в метро граждан Азербайджана нет

    Султан Гасымов: Мы находимся в контакте с соответствующими службами

    Москва. 3 апреля. REPORT.AZ/ По предварительным данным, полученным с места происшествия, среди погибших и раненых при взрывах в метро Санкт-Петербурга граждан Азербайджана нет.

    Об этом российскому бюро Report заявил генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов.

    "Мы находимся в контакте с соответствующими службами и будем информировать о новостях", - заявил Султан Гасымов.

    Он отметил, что на месте взрыва работает следственная группа. 

    По информации, полученной им с места происшествия, во время взрывов в метро Санкт-Петербурга погибло 5, ранено 55 человек.

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