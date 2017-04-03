Генконсул в Санкт-Петербурге: Среди погибших и раненых во время взрыва в метро граждан Азербайджана нет

Москва. 3 апреля. REPORT.AZ/ По предварительным данным, полученным с места происшествия, среди погибших и раненых при взрывах в метро Санкт-Петербурга граждан Азербайджана нет.

Об этом российскому бюро Report заявил генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов.

"Мы находимся в контакте с соответствующими службами и будем информировать о новостях", - заявил Султан Гасымов.

Он отметил, что на месте взрыва работает следственная группа.

По информации, полученной им с места происшествия, во время взрывов в метро Санкт-Петербурга погибло 5, ранено 55 человек.