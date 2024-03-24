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Генконсул Азербайджана в Санкт-Петербурге почтил память погибших в теракте  

Генконсул Азербайджана в Санкт-Петербурге почтил память погибших в теракте   Генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов возложил цветы к импровизированному мемориалу и оставил запись в Книге памяти о погибших во время теракта в Подмосковье.
Внешняя политика
24 марта 2024 г. 23:10
Генконсул Азербайджана в Санкт-Петербурге почтил память погибших в теракте  

Генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов возложил цветы к импровизированному мемориалу и оставил запись в Книге памяти о погибших во время теракта в Подмосковье.

Об этом российскому бюро Report сообщили в пресс-службе Генерального консульства АР в РФ.

В Санкт-Петербурге, перед зданием Российской национальной библиотеки в день общенационального траура организовано место, куда горожане несут цветы в память о погибших в "Крокус Сити Холле". В самом здании библиотеки открыта Книга скорби.

Генконсул Азербайджана в Санкт-Петербурге С.Гасымов возложил цветы и оставил слова соболезнования и поддержки в Книге памяти.

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