Генконсул Азербайджана в Санкт-Петербурге почтил память погибших в теракте

Генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов возложил цветы к импровизированному мемориалу и оставил запись в Книге памяти о погибших во время теракта в Подмосковье.

Генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов возложил цветы к импровизированному мемориалу и оставил запись в Книге памяти о погибших во время теракта в Подмосковье.

Об этом российскому бюро Report сообщили в пресс-службе Генерального консульства АР в РФ.

В Санкт-Петербурге, перед зданием Российской национальной библиотеки в день общенационального траура организовано место, куда горожане несут цветы в память о погибших в "Крокус Сити Холле". В самом здании библиотеки открыта Книга скорби.

Генконсул Азербайджана в Санкт-Петербурге С.Гасымов возложил цветы и оставил слова соболезнования и поддержки в Книге памяти.