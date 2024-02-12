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Генеральный секретарь Совета Европы поздравила президента Ильхама Алиева

Генеральный секретарь Совета Европы поздравила президента Ильхама Алиева Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич направила президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.
Внешняя политика
12 февраля 2024 г. 20:27
Генеральный секретарь Совета Европы поздравила президента Ильхама Алиева

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич направила президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.

В письме говорится:
" Уважаемый Президент.

Пользуюсь случаем, поздравляю Вас с переизбранием на днях Президентом Азербайджана.

С нетерпением жду продолжения в период срока Ваших полномочий совместной работы по нашим общим принципам, связанным с развитием прав человека, демократии и верховенства закона. Наряду с международной общественностью, Совет Европы продолжит поддерживать все усилия, направленные на мир, стабильность и добрососедские отношения в регионе".

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Версия на английском языке Secretary-general of Council of Europe congratulates President Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Avropa Şurasının Baş katibi: Regionda sülhə yönəlmiş bütün səyləri dəstəkləməkdə davam edəcəyik

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