Генеральный секретарь Совета Европы поздравила президента Ильхама Алиева

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич направила президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич направила президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.



В письме говорится:

" Уважаемый Президент.

Пользуюсь случаем, поздравляю Вас с переизбранием на днях Президентом Азербайджана.

С нетерпением жду продолжения в период срока Ваших полномочий совместной работы по нашим общим принципам, связанным с развитием прав человека, демократии и верховенства закона. Наряду с международной общественностью, Совет Европы продолжит поддерживать все усилия, направленные на мир, стабильность и добрососедские отношения в регионе".