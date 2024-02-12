Генеральный секретарь Совета Европы поздравила президента Ильхама Алиева

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич направила президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.
Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.
В письме говорится:
" Уважаемый Президент.
Пользуюсь случаем, поздравляю Вас с переизбранием на днях Президентом Азербайджана.
С нетерпением жду продолжения в период срока Ваших полномочий совместной работы по нашим общим принципам, связанным с развитием прав человека, демократии и верховенства закона. Наряду с международной общественностью, Совет Европы продолжит поддерживать все усилия, направленные на мир, стабильность и добрососедские отношения в регионе".