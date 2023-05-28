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Генеральный секретарь ОТГ поздравил Азербайджан

Генеральный секретарь ОТГ поздравил Азербайджан Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев поздравил Азербайджан с 28 мая Днем независимости.
Внешняя политика
28 мая 2023 г. 00:54
Генеральный секретарь ОТГ поздравил Азербайджан

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев поздравил Азербайджан с 28 мая Днем независимости.

Как сообщает Report, в поздравительном тексте говорится:

"По случаю Дня независимости 28 мая поздравляю правительство Азербайджана и братский народ Азербайджана от имени Организации тюркских государств и от себя лично.

Важным историческим событием стало создание 28 мая 1918 года первой демократической республики в тюркском и исламском мире с провозглашением независимости Азербайджанской Демократической Республики", - отметил К.Омуралиев.

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Версия на азербайджанском языке TDT Baş katibi Azərbaycanı təbrik edib

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