Генеральный секретарь ОТГ поздравил Азербайджан

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев поздравил Азербайджан с 28 мая Днем независимости.

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев поздравил Азербайджан с 28 мая Днем независимости.

Как сообщает Report, в поздравительном тексте говорится:

"По случаю Дня независимости 28 мая поздравляю правительство Азербайджана и братский народ Азербайджана от имени Организации тюркских государств и от себя лично.

Важным историческим событием стало создание 28 мая 1918 года первой демократической республики в тюркском и исламском мире с провозглашением независимости Азербайджанской Демократической Республики", - отметил К.Омуралиев.