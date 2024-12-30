Генеральный секретарь ОТГ поздравил Азербайджан с наступающим Новым годом

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев поздравил тюркоязычные государства, в том числе Азербайджан, с Новым годом.

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев поздравил тюркоязычные государства, в частности Азербайджан, с наступающим Новым годом.

Как сообщает Report, текст поздравления опубликован на сайте организации.

Отмечается, что одним из важнейших событий этого года стало проведение неформального Саммита лидеров в освобожденном от оккупации регионе Шуша Азербайджана: "Шуша стала центром силы и трансформации для тюркского мира".

К. Омуралиев пожелал всему тюркскому миру здоровья, благополучия и стабильности в Новом году.

"Пусть Новый год принесет мир, процветание и успех государствам-членам и наблюдателям", - заявил генсек ОТГ.