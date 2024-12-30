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Генеральный секретарь ОТГ поздравил Азербайджан с наступающим Новым годом

Генеральный секретарь ОТГ поздравил Азербайджан с наступающим Новым годом Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев поздравил тюркоязычные государства, в том числе Азербайджан, с Новым годом.
Внешняя политика
30 декабря 2024 г. 19:15
Генеральный секретарь ОТГ поздравил Азербайджан с наступающим Новым годом

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев поздравил тюркоязычные государства, в частности Азербайджан, с наступающим Новым годом.

Как сообщает Report, текст поздравления опубликован на сайте организации.

Отмечается, что одним из важнейших событий этого года стало проведение неформального Саммита лидеров в освобожденном от оккупации регионе Шуша Азербайджана: "Шуша стала центром силы и трансформации для тюркского мира".

К. Омуралиев пожелал всему тюркскому миру здоровья, благополучия и стабильности в Новом году.

"Пусть Новый год принесет мир, процветание и успех государствам-членам и наблюдателям", - заявил генсек ОТГ.

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Версия на азербайджанском языке TDT Baş katibi Azərbaycana təbrik ünvanlayıb

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