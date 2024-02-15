Генеральный секретарь ООН поздравил президента Ильхама Алиева

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо, сообщает Report.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как передает Report , в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Передаю Вам поздравления по случаю переизбрания Президентом Азербайджанской Республики.

Азербайджан, как страна, принимающая в 2024 году Конференцию Организации Объединенных Наций об изменении климата, сыграет особую роль в руководстве международными инициативами, связанными с климатическим кризисом.

Я с нетерпением ожидаю дальнейшего развития сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и Азербайджаном под Вашим руководством, в том числе установления долгосрочного мира и безопасности в регионе.

Организация Объединенных Наций выражает готовность через свое представительство в Баку оказать поддержку Правительству и народу Азербайджана в достижении Целей устойчивого развития и усилении многосторонности.

Ваше превосходительство, примите мое высочайшее почтение".