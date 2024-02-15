О нас

Генеральный секретарь ООН поздравил президента Ильхама Алиева

Генеральный секретарь ООН поздравил президента Ильхама Алиева Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо, сообщает Report.
Внешняя политика
15 февраля 2024 г. 21:19
Генеральный секретарь ООН поздравил президента Ильхама Алиева

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как передает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Передаю Вам поздравления по случаю переизбрания Президентом Азербайджанской Республики.

Азербайджан, как страна, принимающая в 2024 году Конференцию Организации Объединенных Наций об изменении климата, сыграет особую роль в руководстве международными инициативами, связанными с климатическим кризисом.

Я с нетерпением ожидаю дальнейшего развития сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и Азербайджаном под Вашим руководством, в том числе установления долгосрочного мира и безопасности в регионе.

Организация Объединенных Наций выражает готовность через свое представительство в Баку оказать поддержку Правительству и народу Азербайджана в достижении Целей устойчивого развития и усилении многосторонности.

Ваше превосходительство, примите мое высочайшее почтение".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BMT Baş katibi Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Самое важное

Лидер ОАЭ позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Лидер ОАЭ позвонил президенту Ильхаму Алиеву
15 февраля 2024 г. 18:29
Канцлер Германии поздравил Ильхама Алиева
Канцлер Германии поздравил Ильхама Алиева
15 февраля 2024 г. 15:06
Объявлены даты вступительных экзаменов в Азербайджане
Объявлены даты вступительных экзаменов в Азербайджане
15 февраля 2024 г. 12:20
Президент Ильхам Алиев принес присягу и выступил на инаугурации с речью
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принес присягу и выступил на инаугурации с речью
14 февраля 2024 г. 20:23
Нурсултан Назарбаев поздравил президента Ильхама Алиева
Нурсултан Назарбаев поздравил президента Ильхама Алиева
14 февраля 2024 г. 19:13
Месседж Ильхама Алиева покровителям Армении: Идите и занимайтесь своими делами
Месседж Ильхама Алиева покровителям Армении: Идите и занимайтесь своими делами
14 февраля 2024 г. 18:30
Президент: Общими усилиями мы должны сделать так, чтобы ОТГ превратилась в центр силы на глобальной арене
Президент: Общими усилиями мы должны сделать так, чтобы ОТГ превратилась в центр силы на глобальной арене
14 февраля 2024 г. 18:23
Президент: ОТГ является для нас основной международной организацией, потому что это наша семья
Президент: ОТГ является для нас основной международной организацией, потому что это наша семья
14 февраля 2024 г. 18:23
Ильхам Алиев: Уже более 20 лет я являюсь президентом и до сегодняшнего дня ни у кого ничего не просил
Ильхам Алиев: Уже более 20 лет я являюсь президентом и до сегодняшнего дня ни у кого ничего не просил
14 февраля 2024 г. 18:18
В этом году бывшие переселенцы вернутся по меньшей мере в 20 населенных пунктов
В этом году бывшие переселенцы вернутся по меньшей мере в 20 населенных пунктов
14 февраля 2024 г. 18:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi