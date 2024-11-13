Генеральный прокурор Азербайджана встретился с заместителем генсекретаря ООН

Генеральный прокурор Камран Алиев в рамках COP29 встретился с делегацией во главе с заместителем генерального секретаря ООН, исполнительным директором Управления по наркотикам и преступности, руководителем венского офиса Гадой Вали.
Как сообщает Report, К.Алиев подчеркнул высочайший уровень организации COP29 под непосредственным руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева.
На встрече стороны отметили важность сотрудничества и укрепления двусторонних отношений, обсудили предстоящую 15 ноября сессию высокого уровня "Мобилизация правоохранительных органов в борьбе с изменением климата" при организации Генпрокуратуры Азербайджана и УНП ООН и сопредседательстве МВД ОАЭ.
Гада Вали поблагодарила за теплый прием и гостеприимство, выразила уверенность в расширении сотрудничества как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций.