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    Генеральный секретарь ООН поздравил президента Азербайджана

    Развития в общих целях можно достичь лишь совместными усилиями

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун поздравил президента Азербайджана с Днем Республики. Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится: 

    "Очень рад передать Вам, Вашему правительству и народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю национального праздника.

    В этом году ООН отмечает 70-летие. В связи с этим у нас появляется ответственность увеличить наши усилия для выполнения наших обязательств, обеспечения мира, развития и прав человека.

    Уверен, что наши совместные усилия по стабильному развитию внесут значительный и последовательный вклад в общее дело во имя интересов всех стран.

    Каждая страна вносит свой вклад в наши общие усилия. Я буду продолжать надеяться на активное участие и на руководство Азербайджана. Развития в общих целях можно достичь лишь совместными усилиями.

    Ваше превосходительство, прошу Вас принять мои заверения в высочайшем уважении и почтении".

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