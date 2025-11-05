Гендиректор ИСЕСКО: Проделанная на освобожденных территориях работа важна как модель

В последние годы ИСЕСКО направила на освобожденные территории Азербайджана две международные технические миссии.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме генерального директора ИСЕСКО Салема бен Мухаммеда аль-Малика, адресованном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю пятой годовщины Дня Победы.

Он подчеркнул, что с удовлетворением вспоминает рекомендации, данные по защите и восстановлению культурного наследия, пострадавшего во время оккупации:

"Мы считаем эти усилия крайне важными как модель защиты культурного наследия не только в Азербайджане, но и в постконфликтных регионах всего мира".

Гендиректор ИСЕСКО заявил, что во время каждого визита в Карабах с большим восхищением наблюдал за происходящими там стремительными переменами:

"Восстановление городов и сел, культурных и религиозных памятников, учебных заведений, возрождение общественной жизни – наглядное тому подтверждение. Эти весомые достижения свидетельствуют о Вашем дальновидном лидерстве и решимости обеспечить более благополучное и стабильное будущее Азербайджана".