Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Гендиректор ИСЕСКО: Проделанная на освобожденных территориях работа важна как модель

    Внешняя политика
    • 05 ноября, 2025
    • 13:52
    Гендиректор ИСЕСКО: Проделанная на освобожденных территориях работа важна как модель

    В последние годы ИСЕСКО направила на освобожденные территории Азербайджана две международные технические миссии.

    Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме генерального директора ИСЕСКО Салема бен Мухаммеда аль-Малика, адресованном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю пятой годовщины Дня Победы.

    Он подчеркнул, что с удовлетворением вспоминает рекомендации, данные по защите и восстановлению культурного наследия, пострадавшего во время оккупации:

    "Мы считаем эти усилия крайне важными как модель защиты культурного наследия не только в Азербайджане, но и в постконфликтных регионах всего мира".

    Гендиректор ИСЕСКО заявил, что во время каждого визита в Карабах с большим восхищением наблюдал за происходящими там стремительными переменами:

    "Восстановление городов и сел, культурных и религиозных памятников, учебных заведений, возрождение общественной жизни – наглядное тому подтверждение. Эти весомые достижения свидетельствуют о Вашем дальновидном лидерстве и решимости обеспечить более благополучное и стабильное будущее Азербайджана".

    гендиректор ИСЕСКО поздравление Ильхам Алиев Путь к Победе
    İCESCO-nun Baş direktoru: Azad edilmiş ərazilərdə görülən işlər bir model kimi son dərəcə əhəmiyyətlidir

    Последние новости

    14:34

    Еврокомиссия представила транспортный пакет до 2027 года на €2,9 млрд

    Другие
    14:30

    В Ереванском метро произошел сбой в электроснабжении

    В регионе
    14:30
    Фото

    В Болниси открылась персональная выставка народного художника Арифа Гусейнова

    В регионе
    14:22
    Фото

    В Франции обсудили роль Азербайджана на древнем и современном Шелковом пути

    Kультурная политика
    14:19

    Курс евро к доллару увеличился после публикации данных из еврозоны

    Финансы
    14:17

    Суданские военные отказались от предложения США заключить перемирие с СБР

    Другие страны
    14:06

    Профессор: Одна из негативных сторон ИИ - вероятность использования в военных целях

    Внешняя политика
    13:52

    Гендиректор ИСЕСКО: Проделанная на освобожденных территориях работа важна как модель

    Внешняя политика
    13:51
    Фото

    Азербайджанские журналисты посетили музей-заповедник "Ичан-Кала" в Хиве

    Медиа
    Лента новостей