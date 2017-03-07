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    Гендиректор ИСЕСКО поздравил Мехрибан Алиеву

    Желаю Вам успехов в выполнении почетной задачи в деле служения Вашей замечательной стране

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Генеральный директор ИСЕСКО Абдельазиз Осман аль-Тувейджри направил поздравительное письмо первому вице-президенту Азербайджанской Республики, послу доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО госпоже Мехрибан Алиевой.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемая Мехрибан ханум Алиева.

    Для меня честь и удовольствие поздравить Вас с назначением на пост первого вице-президента Его превосходительством президентом Ильхамом Алиевым, оценившим Ваши большие усилия, направленные на продвижение общенациональных вопросов Вашей страны и развитие азербайджанского общества. Ваши яркие качества, выдающиеся способности и богатый опыт позволили достойно и полностью выполнить стоявшие перед Вами задачи и действительно снискали Вам большую симпатию и уважение азербайджанского народа.

    Желаю Вам успехов в выполнении почетной задачи в деле служения Вашей замечательной стране.

    Ваше превосходительство первый вице-президент, прошу принять заверения в глубочайшем почтении". 

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