О нас

Гендиректор: ИСЕСКО гордится своим сотрудничеством с Азербайджаном

Гендиректор: ИСЕСКО гордится своим сотрудничеством с Азербайджаном ИСЕСКО гордится своим сотрудничеством с Азербайджаном.
Внешняя политика
1 мая 2024 г. 11:11
Гендиректор: ИСЕСКО гордится своим сотрудничеством с Азербайджаном

ИСЕСКО гордится своим сотрудничеством с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик заявил на церемонии открытия VI Всемирного форума по межкультурному диалогу "Диалог ради мира и глобальной безопасности", начавшего работу 1 мая в Баку.

"Со следующей недели, с 11 мая исторический город Шуша готовится начать свою деятельность в качестве культурной столицы исламского мира. Мы в ИСЕСКО гордимся тем, что являемся свидетелями новой вехи в продолжающемся сотрудничестве между Азербайджаном и нашей организацией, которое охватывает мероприятия, программы, проекты в сфере культуры, а также во многих других областях", - сказал он.

Салим бин Мухаммед аль-Малик также поприветствовал процесс начала делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Director-general: ICESCO proud of its co-op with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Baş direktor: ICESCO Azərbaycanla əməkdaşlıqdan qürur duyur

Самое читаемое

В Казахстане ввели новый сигнал светофора
В Казахстане ввели новый сигнал светофора
26 апреля 2024 г. 14:39
Бывший главный педиатр Азербайджана совершил суицид
Бывший главный педиатр Азербайджана совершил суицид
24 апреля 2024 г. 14:32
Сотрудники ГУР Украины уничтожили российский вертолет на аэродроме в Москве
Сотрудники ГУР Украины уничтожили российский вертолет на аэродроме в Москве
26 апреля 2024 г. 15:54
Государственной делегации Туркменистана был подарен азербайджанский ковер
Государственной делегации Туркменистана был подарен азербайджанский ковер
25 апреля 2024 г. 21:49
В Баку простились с первым омбудсменом Азербайджана Эльмирой Сулеймановой
ФотоВ Баку простились с первым омбудсменом Азербайджана Эльмирой Сулеймановой
25 апреля 2024 г. 15:38
Блинкен встретился со своим китайским коллегой
Блинкен встретился со своим китайским коллегой
26 апреля 2024 г. 06:06
На границе Азербайджана и Армении выполнено больше половины намеченных работ
На границе Азербайджана и Армении выполнено больше половины намеченных работ
29 апреля 2024 г. 18:05
Ульвия Фаталиева стала первой чемпионкой Европы в истории азербайджанских шахмат
Ульвия Фаталиева стала первой чемпионкой Европы в истории азербайджанских шахмат
29 апреля 2024 г. 16:25
Обнародованы кадры цепного ДТП в центре Баку
Обнародованы кадры цепного ДТП в центре Баку
30 апреля 2024 г. 11:15
КНДР провела испытания произведенных на новом оборонном предприятии РСЗО
КНДР провела испытания произведенных на новом оборонном предприятии РСЗО
26 апреля 2024 г. 04:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi