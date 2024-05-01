Гендиректор: ИСЕСКО гордится своим сотрудничеством с Азербайджаном

ИСЕСКО гордится своим сотрудничеством с Азербайджаном.

ИСЕСКО гордится своим сотрудничеством с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик заявил на церемонии открытия VI Всемирного форума по межкультурному диалогу "Диалог ради мира и глобальной безопасности", начавшего работу 1 мая в Баку.

"Со следующей недели, с 11 мая исторический город Шуша готовится начать свою деятельность в качестве культурной столицы исламского мира. Мы в ИСЕСКО гордимся тем, что являемся свидетелями новой вехи в продолжающемся сотрудничестве между Азербайджаном и нашей организацией, которое охватывает мероприятия, программы, проекты в сфере культуры, а также во многих других областях", - сказал он.

Салим бин Мухаммед аль-Малик также поприветствовал процесс начала делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.